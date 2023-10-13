Опыт межэтнического взаимодействия обсудят на еженедельной планерке в мэрии Петрозаводска

С докладом перед жителями выступит председатель общества татарской культуры «Чулпан».
В понедельник, 16 октября, в администрации карельской столицы состоится открытое планерное совещание, на котором выступит председатель общества татарской культуры «Чулпан» Фарида Фадеева.
Она представит горожанам доклад на тему «Практики межэтнического взаимодействия в условиях многонационального региона».
Планерное совещание начнется в 10.00 часов. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
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