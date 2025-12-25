Опыт «ПКС-Водоканал» в сфере концессий признан отраслевым ориентиром

Опыт АО «ПКС-Водоканал» (входит в группу компаний «РКС-Холдинг») по реализации концессионного соглашения в Петрозаводске получил высокую оценку профессионального сообщества и рекомендован Национальной Ассоциацией Инвесторов (НАИ.РФ) в качестве образца для развития коммунальной инфраструктуры в регионах России.

Опыт компании представил заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов на форуме «ИНВЕСТФЕСТ» в Ярославле.

Петрозаводская модель основана на комплексной инвентаризации объектов, точной настройке обязательств сторон и синхронизации инвестиционных программ с задачами развития территории. Концессионное соглашение, заключенное в 2022 году сроком на 30 лет, охватывает всю систему холодного водоснабжения и водоотведения города и предусматривает более 5 млрд рублей инвестиций в модернизацию инфраструктуры. При этом формируется управляемая и долгосрочная модель обновления коммунального комплекса.

«Мы изначально рассматривали концессию не как формальное соглашение, а как долгосрочный инструмент развития городской инфраструктуры. Поэтапная подготовка, прозрачная финансовая модель и постоянный диалог со всеми участниками процесса позволили выстроить устойчивую систему, в которой инвестиции реализуются без давления на тариф и с понятным эффектом для жителей», — отметил заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов, выступая на форуме.

«Кейс „ПКС-Водоканал“ наглядно демонстрирует, что концессии в сфере ЖКХ могут быть эффективным и понятным инструментом при наличии профессиональной экспертизы, реалистичных обязательств и ответственного партнерства с регионом. Подобные проекты формируют доверие инвесторов и могут служить ориентиром для органов власти при запуске инфраструктурных инициатив», — подчеркнул президент Национальной Ассоциации Инвесторов Максим Оводков.

Признание опыта «ПКС-Водоканал» на федеральном уровне подтвердило: при системном управлении и сбалансированном государственно-частном взаимодействии концессионные проекты способны становиться драйвером развития инженерной инфраструктуры и устойчивого роста российских городов.