Опытные общественники Карелии не стесняются заказывать экскаватор на свои субботники (ФОТО)

Один из ТОСов Олонецкого района показывает пример в организации экологических акций.

Как сообщается в паблике «ТОС п.Верхнеолонецкий», в мае в поселке прошли несколько субботников.



Общественники привели в порядок центр Верхнеолонецкого, берег озера Ворузъярви, территорию кладбища и храма во имя святого блаженного Фаддея Петрозаводского.



«Выражаем огромную благодарность всем участникам субботников», - говорится в сообщении.



Как видно на фотографиях, местные жители привлекли экскаватор к уборке озерного берега.



















Напомним, в 2019 году поселковый ТОС признали лучшим в республике.



Благодаря усилиям активистов, в Верхнеолонецком проводят культурные мероприятия, ремонтируют улицы, детские и спортивные площадки, фасады домов.



Отметим, территориальное общественное самоуправление или ТОС - это форма местного самоуправления со стороны населения во взаимодействии с властью по решению местных проблем инфраструктуры и благоустройства.