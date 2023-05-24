Опытные общественники Карелии не стесняются заказывать экскаватор на свои субботники (ФОТО)

Один из ТОСов Олонецкого района показывает пример в организации экологических акций.
Как сообщается в паблике «ТОС п.Верхнеолонецкий», в мае в поселке прошли несколько субботников.
Общественники привели в порядок центр Верхнеолонецкого, берег озера Ворузъярви, территорию кладбища и храма во имя святого блаженного Фаддея Петрозаводского.
«Выражаем огромную благодарность всем участникам субботников», - говорится в сообщении.
Как видно на фотографиях, местные жители привлекли экскаватор к уборке озерного берега.
Напомним, в 2019 году поселковый ТОС признали лучшим в республике.
Благодаря усилиям активистов, в Верхнеолонецком проводят культурные мероприятия, ремонтируют улицы, детские и спортивные площадки, фасады домов.
Отметим, территориальное общественное самоуправление или ТОС - это форма местного самоуправления со стороны населения во взаимодействии с властью по решению местных проблем инфраструктуры и благоустройства.
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