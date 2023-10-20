Опытный таксист рассказал, как устроен этот бизнес

Человек не определяет цену поездки – все решает программа.

Жители Петрозаводска часто жалуются в соцсетях на высокие цены в такси. Большинство из них пользуются приложением «Яндекс Go».

«Почему в Олонце такси между деревнями стоит 256 рублей, а там, на минуточку, расстояние в среднем 10-15 километров, а по Петрозаводску — с Кукковки до Древлянки — поездка часто стоит от 270 рублей и выше? В час пик, когда приходится стоять в пробке, допустим, бензин расходуется больше, но в другое время?» — делится наблюдениями один из пассажиров.

Как устроен этот бизнес сегодня, таксист с двадцатилетним стажем рассказал проекту «Жизнь и кошелек».