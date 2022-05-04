Опытный вор дал советы, как защитить свое жилье

Обокравший более 20 тысяч домов мужчина назвал способы защитить жилье от воров.

Уроженец британского города Манчестер, обокравший более 20 тысяч домов, назвал действенные способы защитить жилье от воров. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на Manchester Evening News.

58-летний британец Дэррил Кеннеди занимался кражами со взломом с девяти лет. На нелегальную деятельность его вдохновил отец, который был профессиональным взломщиком. Мужчина орудовал не только в Великобритании, но и по всему миру, причем его жертвами, как правило, становились богатые и знаменитые люди. Он четыре раза попадал за решетку и, как уверяет, вышел на свободу другим человеком.

Желающим защититься от воров Кеннеди посоветовал установить камеры видеонаблюдения и договориться с соседями о том, чтобы присматривать за имуществом друг друга. По его словам, злоумышленник может стереть записи с камер, установленных во взломанном доме, но не сможет ничего сделать с записями камер на соседних зданиях. Именно поэтому преступники предпочитают дома, которые стоят особняком.

Кеннеди предложил запирать межкомнатные двери, чтобы у преступника было меньше шансов попасть в разные помещения дома. Особенно это актуально, если вор оказывается в помещении, где в момент взлома есть жильцы: вряд ли он станет рисковать и вскрывать замки. Он также порекомендовал приобрести мягкое кресло-мешок на молнии, спрятать ценные вещи в него и поставить в детской или гостиной.

«Воры в первую очередь пойдут в спальню, потому что там обычно находятся драгоценности. Им не нужны детские вещи, и они особенно не хотят, чтобы дети просыпались, поэтому никогда не пойдут в детскую спальню», — объяснил Кеннеди.