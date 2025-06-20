Орангутану дали покурить в скандально известном сафари-парке

После общения с посетительницей парка «Тайган» орангутану стало плохо.

Посетительница сафари-парка «Тайган» дала животному покурить вейп. Момент она записала на видео и выложила в соцсетях.

Видео вызвало общественный резонанс. На кадрах девушка затягивается вейпом, а затем дает прикурить орангутану. Видео сопровождается песней, пропагандирующей легкие наркотики. На видео не указано, где именно произошел инцидент, однако пресс-служба парка «Тайган» подтвердила, что девушка дала покурить их знаменитости — орангутану, пишет Российская газета.

Сейчас животное отказывается от еды и общения, уточнил ветеринар парка. Он подозревает, что орангутан мог проглотить сменный картридж.

«Предварительно во время курения Дана могла проглотить сменный картридж, в котором находились 2,5-3 мл ароматической жидкости. Попадание ее в желудок очень опасно и может вызвать интоксикацию. Завтра орангутанга собираются еще раз обследовать и сделать рентген чтобы определить дальшейшее лечение», — рассказал в Telegram-канале парка медик.

Он пояснил, что этот пластик может вызвать закупорку кишечника, и тогда животное придется оперировать. И ответственность ляжет на ту девушку. К слову, она занимается боксом. Федерация бокса России уже осудила спортсменку. Как сообщается в Telegram-канале организации, спортсменка, кандидат в мастера спорта, представляющая ЮФО и СКФО на соревнованиях по боксу, продемонстрировала неподобающее поведение.

«Совершая подобные поступки, спортсмен не только оскверняет свою честь, но и подрывает авторитет других спортсменов, тренерского штаба и всех, кто ежедневно вкладывает свои силы в путь чемпиона. Быть спортсменом — это не только медали и почести, но и достойное поведение в любых жизненных ситуациях и пример для подражания!», — говорится в заявлении федерации бокса.



Сейчас орангутан находится под пристальным наблюдением. Пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина сказала, что вход для девушки, которая дала обезьяне вейп, теперь закрыт.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму. Он получил серьезные травмы. Олега Зубкова уже дважды прооперировали. как он сообщил, его ждет третья операция на шею и долгая реабилитация.

Добавим, что в Госдуме ждут и готовы поддержать законопроект о запрете продажи вейпов.