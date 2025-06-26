Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Карелии

Гидрометцентр России отметил Карелию оранжевым цветом, свидетельствующим об опасности.
Оранжевым уровнем погодной опасности была отмечена Карелия на карте Гидрометцентра Росси. Причиной тому стала аномально жаркая погода — на 7-9 градусов выше климатической нормы.
Период предупреждения действует до 21 часа 31 июля.
Также в Гидрометцентре России отметили высокую пожарную опасность, характерную для большинства районов республики.
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