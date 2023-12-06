В Карелии ожидается аномально холодная погода

Предупреждение о низких температурах действует в период с 6 по 10 декабря.
Как сообщили в Гидрометцентре России, в Карелии (преимущественно по восточным районам) ожидается аномально холодная погода.
Сообщается, что среднесуточная температуравоздуха будет на 10° и более ниже климатической нормы.
Предупреждение о низких температурах в Карелии действует до 10 декабря.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание