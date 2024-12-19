Орден Мужества передали матери погибшего на спецоперации жителя Карелии

Высокую награду, которой посмертно был отмечен Денис Лоцман, вручили матери героя.

О вручении государственной награды семье погибшего земляка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева.

Вручили награду Светлане Васильевна — матери нашего Героя. За самоотверженное мужество, исключительную отвагу и личную храбрость Указом Президента Российской Федерации ее сын Денис Лоцман награждён орденом Мужества посмертно.



Церемония вручения состоялась в военкомате Медвежьегорского района.



«Подвиг Дениса мы всегда будем помнить и ставить в пример подрастающему поколению. Денис отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан. Настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги. Мы никогда не забудем имена Героев, отдавших свои жизни, защищая будущее нашей страны!» — написала глава администрации района.



Людмила Журавлева поблагодарила родителей за достойное воспитание сына.

«Вечная память! Вечная слава Герою!» — добавила автор поста.