Орден Мужества вручили маме погибшего бойца СВО в Лахденпохском районе

За две недели до гибели юноше исполнилось девятнадцать лет.

Орден Мужества вручили маме погибшего участника СВО Станислава Яремчука. Об этом сообщили в паблике Лахденпохский район.

Сегодня, 21 января 2025 года, глава администрации Лахденпохского муниципального района Оксана Николаевна Жесткова и военный комиссар Сортавалы и Лахденпохского района Карелии Роман Поляков вручили орден Мужества Анне Алексеевне Зиминой, маме погибшего участника специальной военной операции Станислава Яремчука.

Станислав родился и вырос в Лахденпохье. Окончил 9 классов Лахденпохской средней школы, сразу начал работать. 1 июля 2024 года подписал контракт и отправился в зону С. О. Служить Станиславу Яремчуку довелось немного — он погиб в пос. Октябрьский Рыльского района Курской области 9 августа 2024 года. За две недели до гибели юноше исполнилось девятнадцать лет.

«Станислав остался верен присяге и свой воинский долг исполнил до конца, — сказал военком, вручая маме погибшего бойца высокую правительственную награду. Мы благодарны нашим воинам за их подвиг, за героизм и самопожертвование во имя мира. Верим, что победа обязательно будет за нами!», — сообщили в администрации Лахденпохского района.