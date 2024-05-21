Орден Мужества вручили сестре погибшего на СВО жителя Беломорского района

Андрей Кореняк погиб в зоне спецоперации.

Сестре Андрея Кореняка, погибшего на СВО, 31 мая вручили орден Мужества, сообщили в паблике Беломорского округа. Награду вручили военный комиссар округа Сергей Сахацкий, заместитель главы администрации Елена Котинова, представитель фонда «Защитники Отечества» Вера Елисеева.



«Андрей, как и многие наши земляки, встал на защиту Родины, чтобы наши дети жили в независимой, свободной стране. Он до конца остался верен своему воинскому долгу и присяге, проявил мужество и отвагу. Он защитил всех нас ценой своей жизни… Подвиг Андрея всегда в наших сердцах, навсегда в истории нашего города!», — написали в источнике.