Орден Мужества вручили в Медвежьегорском районе семье героя, погибшего на СВО

Алексей Плеханов погиб, героически выполняя военный долг, защищая Родину и мир от нацизма и фашизма.

Первый замглавы администрации Медвежьегорского района Сергей Котловский совместно с и. о. военного комиссара Дмитрием Журавлевым 18 ноября вручили семье Алексея Плеханова Орден Мужества, присвоенный герою посмертно.

Алексей Плеханов героически погиб во время выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции, защищая мир от нацизма и фашизма. Присутствующие выразили семье погибшего искренние соболезнования.

«Подвиг Алексея мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению. Он отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан. Нacтoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги. Мы никогда не забудем имена Героев, отдавших свои жизни, защищая будущее нашей страны», — сказал Сергей Котловский.







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