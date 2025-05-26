Орден «Сампо» вручили коллективу завода «Петрозаводскмаш»

Завод стал первым предприятием, получившим высшую госнаграду.

В 2025 году один из лидеров промышленности Карелии — завод «Петрозаводскмаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») отмечает 65-летие со дня основания.

«За последние годы „Петрозаводскмаш“ стал одним из лучших передовых предприятий „Росатома“, в отраслевом рейтинге он достиг высшего, золотого уровня за лучшую цифровизацию управления производством», — отметил руководитель региона Артур Парфенчиков.

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Республики Карелия» удостоены электросварщик ручной сварки 6 разряда Алексей Петров и оператор станков с программным управлением 5 разряда Владимир Синицкий. Директора филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Николая Фролова наградили Почетной грамотой Республики Карелия.

Напомним, закон о награждении орденом «Сампо» был принят в 2018 году. Награда присуждается за особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями. А в апреле этого года решили награждать не только граждан, но и коллективы предприятий, организаций и учреждений.