здоровье работа экология
реклама на сайте
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20

Орден «Сампо» вручили коллективу завода «Петрозаводскмаш»

Новости. Общество
16:50, 06 Июня 2025
фото: © Артур Парфенчиков / VK

Новости партнеров

Завод стал первым предприятием, получившим высшую госнаграду.

В 2025 году один из лидеров промышленности Карелии — завод «Петрозаводскмаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») отмечает 65-летие со дня основания.

«За последние годы „Петрозаводскмаш“ стал одним из лучших передовых предприятий „Росатома“, в отраслевом рейтинге он достиг высшего, золотого уровня за лучшую цифровизацию управления производством», — отметил руководитель региона Артур Парфенчиков. 

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Республики Карелия» удостоены электросварщик ручной сварки 6 разряда Алексей Петров и оператор станков с программным управлением 5 разряда Владимир Синицкий. Директора филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Николая Фролова наградили Почетной грамотой Республики Карелия.

Напомним, закон о награждении орденом «Сампо» был принят в 2018 году. Награда присуждается за особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями. А в апреле этого года решили награждать не только граждан, но и коллективы предприятий, организаций и учреждений. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
31.05.2025, 14:00
Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»
01.06.2025, 14:40
О погоде в июне рассказали в Гидрометцентре России

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
04.06.2025 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение