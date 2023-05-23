ОРЭС-Петрозаводск продолжают развитие электрических сетей в ТИЗ «Усадьба»

С 2020 года «ОРЭС-Петрозаводск» проводит в этом районе работы по модернизации и реконструкции сетей,

Наш Петрозаводск становится больше – ввысь растут не только многоэтажки, но также достаточно активно развивается и частный сектор. Одним из самых новых, отдаленных районов города, которые непрерывно застраиваются и расширяются, является ТИЗ «Усадьба». С 2020 года здесь «ОРЭС-Петрозаводск» проводит работы по модернизации и реконструкции сетей, благодаря чему удалось решить проблему перебоев с электричеством, которая беспокоила жителей района, особенно в период отопительного сезона.

Уже сейчас своими масштабами ТИЗ «Усадьба» практически не уступает размерам Древлянки. Здесь активно прокладываются новые коммуникации, идет развитие электрических сетей - каждый год десятки собственников недвижимости в этом районе обращаются в «ОРЭС-Петрозаводск» за техническими условиями на подключение их домов к электрическим сетям. За последние 3 года было подписано 129 действующих договоров о подключении абонентов ТИЗ «Усадьба» к электричеству.

Начиная с 2020 года, специалистами «ОРЭС-Петрозаводск» в микрорайоне было установлено 9 новых трансформаторных подстанций, суммарной мощности которых хватит для питания более чем 300 жилых домов. Также для организации питания подстанций было построено порядка 17 км сетей, включая подземные кабели и воздушные линии. Частично было осуществлено переключение существующих воздушных линий на новые подстанции.

На 2023 год «ОРЭС-Петрозаводск» запланирована полная реконструкция воздушных и кабельных линий в районе улице Калиновая, которая будет проведена в летний период. Для минимизации частых отключений электроэнергии на время проводимых работ, энергетиками сначала будет построен новый участок воздушной линии, а лишь затем бригады поэтапно будут заниматься переключением жителей на новую линию.

Стоит отметить, что давней проблемой района ТИЗ «Усадьба» была и остается нехватка уличного освещения. После обращения местных жителей в адрес «ОРЭС-Петрозаводск» было принято решение смонтировать несколько уличных фонарей на основных перекрестках. Данные действия направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также на создание комфорта и уюта жителей микрорайона.