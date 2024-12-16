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«Орет матом»: жители Петрозаводска пожаловались на водителя-хама

Новости. Общество
11:00, 18 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Брат 2»

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Пассажиры напуганы и хотят, чтобы в отношении водителя приняли меры.

Горожане пожаловались на водителя маршрутки № 22, который ругается нецензурной бранью и не останавливается на остановках. Информацию об этом сообщили в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

«Доброе утро всем, кроме пассажиров 22 автобуса. Водитель Дмитрий Чунихин, хамит, орет матом на пассажиров, не адекватно себя ведёт, не останавливается на остановках, не закрывает двери, когда трогается. Вот такие работники трудятся у перевозчика ООО „Транспортная компания“, обслуживающей маршрут. Какая-либо ответственность за такое поведение конечно же не последует», — пожаловались жители Петрозаводска.

Кроме того, одна из горожанок написала в комментариях, что ее дочь напугалась, когда ехала в маршрутке № 22.

«У меня дочь тоже ехала в субботу на 22 маршруте, очень испугалась. Пыталась оплатить картой проезд, водитель дал ей по рукам со словами: „Давай быстрее“… На остановке выходила она одна и он полностью не остановился, ей пришлось спрыгивать. Номер маршрутки рассмотреть не успела, но судя по этому посту, возможно, этот же водитель», — написала женщина.

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