Организатор интернет-магазина наркотиков в Петрозаводске приговорен к 14 годам колонии

Петрозаводский суд вынес приговор 25-летнему петрозаводчанину. Он признан виновным в совершении 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
С ноября 2023 года по февраль 2024 года подсудимый руководил интернет-магазином, который осуществлял продажу наркотиков потребителям на различных площадках.
— К сбыту в качестве оптовых и розничных закладчиков он привлек не менее 6 жителей Петрозаводска. Двое из них — несовершеннолетние, — рассказали в прокуратуре Карелии.
Сотрудники оперативных служб изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота. Подсудимый вину в совершении указанных преступлений не признал.
Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, всего более 480 наркопреступлений выявили в Карелии за 11 месяцев.