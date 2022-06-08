Организатор заказного убийства в Петрозаводске получил 16 лет колонии строгого режима

Верховный суд Карелии приговорил к 16 годам колонии строго режима петрозаводчанина Сергея Просянюка, обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена Вячеслава Расторопова.

В среду, 22 июня, судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко приговорил 59-летнего жителя Петрозаводска Сергея Просянюка к 16 годам колонии строго режима. Напомним, что 9 июня все 8 присяжных заседателей признали его виновным в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова. И на основании их вердикта Просянюка осудили.

Суд также постановил взыскать с него 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.

Как на следствии, так и в суде, в том числе в последнем слове, не признавший свою вину и утверждавший, что его оговорили, Сергей Просянюк намерен обжаловать приговор во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Это «Столице на Онего» подтвердил его адвокат по назначению Юрий Петровский, сообщивший, что он также будет подавать апелляционную жалобу.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня 2005 года у своего дома на улице Красноармейской в Петрозаводске, из автомата Калашникова был расстрелян 35-летний местный бизнесмен Вячеслав Расторопов. Он являлся учредителем ООО «Лигра» и владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте.

Спустя 16 лет стало известно имя убийцы коммерсанта. Им оказался уроженец Петрозаводска Владислав Большанский, последние годы проживавший в Санкт-Петербурге. По версии карельского Следкома — и это подтвердилось в суде, Большанский убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра» Сергея Просянюка, которого по ряду причин уволил Расторопов.

28 января Владислав Большанский был приговорен к 9 годам и 9 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Позднее Верховный суд сократил этот срок на полгода. Также суд обязал Большанского выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.