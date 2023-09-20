Организатора массового купания голышом в Ладожском озере привлекли к ответственности

Голый флешмоб, по его словам, оказался сначала мероприятием духовно-нравственного толка, а затем пикником друзей. (18+)

Полсотни людей попрощались с трусами и вошли в студёную Ладогу, а виновным в непотребстве признали блогера. По его версии, это был пикник друзей, а не движ-прокачка.

Как стало известно 47news, материалы дела о мелком хулиганстве петербуржца Иванова, процветающего в соцсетях как блогер-мотиватор Игорь Купец, нашли своё место на полке в отделе делопроизводства Всеволожского суда.

Таким образом нанесён последний штрих на одной из самых пронзительных ню-картин ушедшего лета. Полсотни девушек и парней, сцепившись руками, плечом к плечу, пытаясь держать строй, голопопой фалангой уходят в ещё студёную июньскую Ладогу. На мелководье молодое и незнакомое племя образует широкий круг. Бесстыдный хоровод вскидывает руки вверх. Слышен женский визг, мужской гогот, а также мелодии и ритмы современных композиторов. Рассмотреть все первичные половые признаки участников нагого церемониала не позволяет слабый зум на камере оператора, а также набирающий силу ладожский камыш. Голос за кадром поясняет, что всё происходит в Коккорево.

Конвульсии голых тел не смогли вскипятить огромный водоём, но взбудоражили сначала всеволожскую округу, а потом и мегаполис. Позже появились объяснения нелегкого для восприятия сюжета. Ладога оказалась по колено участникам так называемого «ретрита», то есть мероприятия духовно-нравственного толка. Считается, что подобные практики позволяют если не достигнуть просветления, то хотя бы на время убежать от повседневной рутины. Кормчим же, отправившим с полсотни безтрусых человек на прибрежную отмель, оказался блогер и тренер личностного роста Игорь Купец.

Позже он похвастается на своей страничке реакцией СМИ на мероприятие:

«В первый день раздел 200 человек, нормальные сразу отсеялись и уехали, а дальше 3 дня мощного кайфа на Ретрите Сейчастья!» — отчитался мотиватор, анонсировав запись на новый ретрит.

47news ознакомился с итоговым поставлением Всеволожского горсуда по административному делу привлекаемого за мелкое хулиганство гражданина Игоря Иванова. Там никаких «ретритов», «гештальт психологии», «пиковой продуктивности» и «движ-тренинга». Но есть грубое нарушение общественного порядка, с оскорблением человеческого достоинства и общественной же нравственности.

В объяснениях гражданина Иванова ни намёка на духовную сверхидею. Мероприятие в Коккорево он называет пикником друзей. А так, да, блогер. Да, с 2015 года рассказывает подписчикам о путешествиях, бизнесе и личностном росте. Да, разместил в сети предложение о совместном проведении отдыха на природе. Отсюда и палаточный городок на берегу, и ночёвки, и предложение искупаться.

«… чтобы не переодеваться, я предложил купаться в обнаженном виде. Основная часть единомышленников приняли решение поддержать его и купаться в обнажённом виде. Около 30 женщин и 20 мужчин в едином порыве обнажились, обнялись и вошли в воду, после чего принялись плавать. При совершении организации данного мероприятия не допустил мысли, что организация таких мероприятий может явиться противоправным деянием. В момент обнажения и купания в обнаженном виде на берегу находились третьи лица, не из их общины, которые выразили недовольство происходящим», — следует из постановления Всеволожского городского суда.

Так как на языке судебной прозы праздник духовного непослушания у деревни Коккорево выглядел скучно, 47news попытался связаться с Мудрейшим. Известный корреспонденту телефон Иванова был бесполезен. Через мессенджеры и соцсети корреспондент спросил блогера Купца об итогах его административного дела: «Игорь Владимирович, удивились, турслёт какой-то, а где Потенциал Сути, где Колёса Счастья, где денежная прокачка?». У спикера, видимо, не нашлось времени для короткого комментария.

Если ориентироваться на соцсети, то Игорь — удачливый предприниматель-путешественник, удививший деловой мир Петербурга гонконгской вафлей. Это сейчас он хорошо оплачиваемый тренер личностного роста, вложившийся в строительство ретрит-центра, а начинал с низов — раздавал листовки и продавал тюльпаны. Судя по расценкам, что опубликованы на сайте блогера-предпринимателя, личный разбор можно купить за 10 тысяч рублей, а годовое наставничество за полтора миллиона. Там про смену мышления и запуск высочайших частот.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», основной вид деятельности предпринимателя Игоря Иванова — рестораны и доставка продуктов питания. Есть один действующий госконтракт на техобслуживание бассейна в детском садике, но там совсем не миллионы — 159 тысяч рублей. Есть несколько госсубсидий, но откровенно небольшие, если не сказать смешные.

Что до финансовых итогов пикника в Коккорево, то групповое обнаженное купание в Ладоге для гражданина Иванова обернулось административным штрафом в 30 тысяч рублей. Для заряженного на триумф гуру духовных практик — совсем не пробоина.