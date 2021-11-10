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Организатора наркопритона и трех его друзей-соучастников будут судить в Карелии

Новости. Общество
07:50, 10 Ноября 2021
фото: pxhere / Столица на Онего

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотических средств, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что четверо участников преступной группы осуществляли свою незаконную деятельность по распространению наркотиков через интернет на территории Карелии, Архангельской и Костромской областей.

Обвиняемые по настоящему уголовному делу в зависимости от распределения ролей в группе осуществляли функции курьеров, оптовых, мелкооптовых и розничных закладчиков. Кроме того, один из злоумышленников систематически предоставлял арендуемые им квартиры своим знакомым для потребления наркотиков.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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