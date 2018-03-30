Организаторам акции против показа "Матильды" грозит тюрьма

Гособвинение запросило 2,5 года колонии для участников организации "Христианское государство - Святая Русь", рассказывает Cosmopolitan.

В сентябре 2017 года Александр Баянов, Денис Манталуц и Юрий Калинин организовали акцию "За "Матильду" гореть" и подожгли два автомобиля у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя, автора исторической драмы о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Прокурор заметил, что обвиняемые "действовали на почве личной неприязни к лицам, причастным к созданию фильма "Матильда". По информации РИА Новости, участники "Христианского государства" признали вину, сотрудничают со следствием и жалеют о совершенном.

Напомним, фильм "Матильда", в котором показаны отношения Николая II и балерины Матильды Кшесинской, в прошлом году вызвал широкий общественный резонанс после того, как против картины выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская.