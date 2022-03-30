Организаторы бутафорского концлагеря в Карелии запустили благотворительный кулинарный проект

Благотворительный фонд «Открытые возможности» запустил проект «Особая кухня» для людей с инвалидностью и граждан пожилого возраста.

В Карелии началась реализация проекта инклюзивной кулинарной мастерской «Особая кухня». Им занимается благотворительный фонд «Открытые возможности». Сообщается, что проект поддержан грантом министерства социальной защиты республики.

В рамках проекта будут проводиться в онлайне занятия по кулинарному делу для людей с инвалидностью и людей пожилого возраста в стационарных учреждениях социального обслуживания и некоммерческих организациях в 6 районах Карелии. Об этом сообщает паблик фонда.

В проекте также предусмотрены видеоуроки по кондитерскому делу, которые будут доступны всем желающим.

Напомним, благоворительный фонд «Открыте возможности» ранее реализовывал в Карелии проект под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов». В рамках проекта в Кондопожском районе был открыт бутафорский концлагерь.