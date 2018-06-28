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Новости. Общество
18:20, 28 Июня 2018

Организаторы Дня города Петрозаводска устроят "Петровский пир"

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Гастрономический фестиваль "Петровский пир" пройдет 30 июня в Петрозаводске, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День города 30 июня в 12:30 на Советской площади начнется "Петровский пир". Гастрономический фестиваль подготовил большую и очень вкусную программу для своих гостей. Чтобы гости праздника не пропустили ничего важного и попробовали разные блюда из меню Петра I, организаторы рассказали, что можно будет отведать на "Петровском пиру".

Пекарня Беккер проведет мастер-класс по изготовлению карельских калиток, по праву считающихся частью национальной карельской кухни.

Петровскими оладьями, популярными как среди крестьян, так в высших слоях общества во времена Российской империи, горожан будет угощать кафе "The Кухня".

Хлебобулочными изделиями порадует и сеть магазинов свежей выпечки "Bakery". Эта пекарня угостит гостей курником – традиционным русским праздничным пирогом, также нередко именуемым "королем пирогов" и царским пирогом.

Любимые блюда императора из немецкой кухни наполнят воздух сочными мясными ароматами и не позволят ценителям пройти мимо. Баварские колбаски можно будет отведать у повара Андрея Матияка. Они, а также овощи гриль, картофель айдахо, курица и свинина будут готовиться на двух огромных поэльерах. Здесь же вы найдете шикарный плов. А ресторан "Paulaner Petrozavodsk" представит на фестивале бифштекс по-гамбургски.

На "чайном дворе" этот незаменимый напиток в различных сортах и вариациях предложат компания "Юнилевер Русь", чайное пространство "Sun Tea" и "Мастерская супругов Хюрри".

Для заваривания будет использоваться чистейшая питьевая вода, обогащенная йодом и фтором. На этой же воде будет приготовлено и главное блюдо дня.

Безусловно, хитом фестиваля станет большой чан, в котором постоянный повар праздников Антон Калинин сварит "Русские щи". За процессом приготовления можно будет наблюдать с 13:00. Для приготовления будет использовано 12 кг мяса и 12 кг капусты.

Первым, кто продегустирует блюдо, будет сам император Петр Великий, прибытие которого ожидается в 14.30.

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