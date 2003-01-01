Организаторы фестиваля «Театральная осень» рассказали, как выбирали пьесы для гастролей в Петрозаводске

Стало известно, на что деятели искусства обращали внимание при выборе участников фестиваля русских зарубежных театров.
Завтра, 10 сентября, в Петрозаводске состоится открытие масштабного сценического фестиваля «Театральная осень. Играем классику». Участие в нем примут русскоязычные труппы из 5 постсоветских республик — Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. О постановках, выбранных для показа на карельской сцене, организаторы события рассказали на пресс-конференции, проходившей в стенах Национального театра республики.
— В результате сложного отбора мы привезли лучшие спектакли театров зарубежья — и ближнего, и дальнего. Это, например, невероятно масштабный спектакль «Opus 40. Бесприданница» (12+) знаменитого Театра имени Горького из Минска. Также зрителям представят абсолютно другой по стилистике, по эстетике спектакль Молодёжного театра Узбекистана «Сказка о царе Салтане» (6+). Это и «Мастер и Маргарита» (16+) молодого театра «ТриТформаТ» из Белоруссии. Дальше можно говорить столь же добрые слова о театре из Казахстана, театре из Киргизии, Русском театре из Еревана, — поделился с журналистами генеральный директор сценического фестиваля «Балтийский дом», член попечительского совета Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Сергей Шуб.
По его словам, для участия в форуме отбирались зарубежные театры, ориентированные на сохранение русского языка, культуры и ментальности.
— При всей разнополярности стран, тех процессов — и политических, и культурных, и социальных, которые там происходят, они объединены высокой миссией поддержки русского театра, который во всём мире является нашим национальным достоянием, — отметил эксперт.
Напомним, юбилейный фестиваль «Театральная осень» будет проходить в Петрозаводске впервые. Каждый год он открывает новые театральные центры России — ранее площадками для его проведения становились Москва, Ярославль, Тамбов, Набережные Челны и Нижний Новгород.