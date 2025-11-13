Организаторы фестиваля «Зимние фонтаны» меняют правила

Фестивальных дней в этом году будет больше. Для победы придется выходить на лыжню чаще обычного.
Фестивль «Зимние фонтаны» в этом году стартует 7 декабря, в субботу. Организаторы решили поменять правила: фестивальных дней будет больше. Об этом не раз просили сами любители лыжных прогулок.
Поставить отметку можно будет не только в выходные дни, но и трижды на неделе. Как пояснили «Столице» в Дирекции спорта, изначально хотели организовать и вовсе ежедневный фестиваль, но возникла техническая сложность: карточки участников имеют лимиты — в них можно поставить не более 76 отметок. Поэтому в расписании будет два выходных дня. Какие именно, пока решается.
Изменится и система поощрения. Будут лауреаты и победители. Последним нужно будет выйти на лыжню 51 раз, а не 35, как раньше, — расчет по три раза в неделю. Именно такая рекомендация для занятий спортом существует в нашей стране.
Ранее стало известно, что в этом сезоне готовить трассу «Фонтаны» будут ратраком. Такая возможность появилась после строительства моста на Кургане, соединяющего два микрорайона города и две трассы.