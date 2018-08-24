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Новости. Общество
17:42, 24 Августа 2018
фото: vk.com/vmeza_ptz_v

Организаторы попытаются провести фестиваль водных фонариков несмотря на запрет мэрии Петрозаводска?

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Мэрия карельской столицы ранее отозвала согласование на проведение фестиваля водных фонариков в Петрозаводске. Несмотря на это организаторы не спешат отменять фестиваль.

Накануне стало известно, что администрация Петрозаводска отозвала ранее выданное согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков.

Сделано это было на основании письма регионального управления Росприроднадзора по Карелии о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

Как стало известно "Столице на Онего" в пятницу, и вчера, и сегодня представители ООО "Вмеза", которое является организатором фестиваля, пытались добиться от чиновников разрешения на его проведение, но согласно последней информации, им так и не удалось этого сделать.

В ответе городской администрации на обращение ООО "Вмеза" о правомерности отзыва согласования, в частности, указывается на то, что фестиваль предполагает массовый пуск фонариков в реку, в связи с чем может быть создана угроза ее загрязнения. Сообщается также, что документы, которые организаторы представили в городскую администрацию, не содержат информации о классе опасности отходов.

В мэрии напомнили, что за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 8.13 КоАп РФ.

Компании также указали на то, что "любая деятельность, которая осуществляется в акватории водных объектов, а также в пределах их водоохранных зон и прибрежных защитных полос (200м для Онежского озера, рек Неглинка и Лососинка) не может быть осуществлена без планирования мер по сохранности водных биоресурсов и их согласования с органами Росрыболовства".

Примечательно, что сами организаторы не спешат объявлять о том, что фестиваль водных фонариков не состоится.

В телефонном разговоре со "Столицей на Онего" представитель компании уклонилась от прямого ответа на вопрос: состоится ли фестиваль. Она сообщила, что организаторы продолжают "ходить, делать документы" и выполнять "требования", которые "администрация выставляет".

"К вечеру звоните, часам к восьми", - посоветовала собеседница "Столицы на Онего". При этом старт фестиваля запланирован на девять часов вечера.

Ксати, в паблике фестиваля водных фонариков в Петрозаводске "ВКонтакте" подписчиков заверяют, что мероприятие состоится:

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кир
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"А я бы повару иному
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