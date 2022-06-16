Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды

Праздничные мероприятия на открытом воздухе, предусмотренные программой Дня города, могут быть отменены, если Петрозаводску не повезет с погодой.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии ответственный за праздник директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

«Те мероприятия, которые запланированы на открытом воздухе, например, фестиваль джаза около Академии наук — там, к сожалению, нет возможности поставить какую-то крытую сцену. Площадка будет открытая. Поэтому, если вдруг хлынет ливень, то эту площадку нам придется снять с программы… Все что запланировано на воде, самый главный момент — это ветер. Естественно, если вальность будет высокая, то есть вероятность, что все наши идеи, связанные с прибытием ботика (Петра Первого — прим. ред.) будут отменены. Но мы готовим второй вариант. У нас будет некая инсценировка, которая будет показана на светодиодных экранах», сказал Прикуль.

По его словам, прогноз погоды на День города пока благоприятный.

«Мы все-таки надеемся, следим за прогнозом, посылаем в небеса, что все состоится и солнышко нас будет радовать, — добавил он.