Организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о предстоящем событии

В столице Карелии 11 января пройдет Рождественский бал в духе дореволюционной России.

11 января в «Белом» банкетном зале на улице Коммунальной, 20 в Петрозаводске состоится XVIII Рождественский Бал «Дыхание Севера». Рождественские балы проходят в столице Карелии с 2009 года и ориентированы на православную молодёжь. Тема каждый раз разная.

Мы решили поговорить с организаторами мероприятия Александром и Кристиной Тихоновыми, для которых проведение Рождественского бала уже давно стало семейным хобби.

