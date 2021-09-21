Организаторы субботника в городе на севере Карелии все-таки дождались добровольцев и убрали берег реки от мусора

В Беломорске состоялась экологическая акция по очистке берега реки Выг, хотя добровольцев было мало, а депутаты горсовета и вовсе отсутствовали.

Ранее газета «Беломорская трибуна» сообщила, что сегодня на 10 часов утра был назначен субботник, во время которого планировалось очистить от мусора берег реки Выг, но организаторы никак не могут дождаться добровольцев – никто не идет.

Чуть позже в паблике появилась информация о том, что субботник все же состоялся.

«Сегодня на набережной ул. Первомайская прошла очередная экологическая акция по очистке берега реки Выг. Желающих принято в ней участие, правда, было немного», - написали организаторы.

В акции, по информации паблика газеты, приняли участие представители администрации, волонтеры, секретарь местной партии "ЕР" и постоянная участница всех акций по благоустройству, субботниках - Ирина Кондратьева.

«Депутаты горсовета по каким-то, наверное, объективным причинам, в субботнике не участвовали. В отличие от самых маленьких наших земляков - Алексея и Александра Заховаевых», - написали в «Беломорской трибуне».