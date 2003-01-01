Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан

В преддверии Дня избирательных комиссий в Республике Карелия, который отмечался 19 октября, организаторы выборов по всей республике провели серию просветительских мероприятий, выставок и образовательных программ.

Открытые уроки, деловые игры, творческие конкурсы и выставки охватили муниципальные районы, демонстрируя многообразие форм работы по повышению правовой культуры населения.

Активность территориальных избирательных комиссий демонстрирует системный подход к работе с разными возрастными группами. В Калевальском районе ТИК совместно с местной библиотекой организовала для детей правовую игру «Права сказочных героев». В рамках этого необычного мероприятия юные участники анализировали известные сказки с точки зрения соблюдения прав их персонажей, что позволило в доступной форме познакомить детей с основами правового сознания.

Питкярантский и Пудожский районы сделали ставку на художественное творчество. Конкурсы рисунков «Выборы будущего!» и «Выборы глазами детей» не только развивают творческие способности подрастающего поколения, но и позволяют понять, как молодые граждане воспринимают институт выборов и демократические ценности.

В Лахденпохском районе открылась выставка «Выборы: история, время и лица», представляющая хронику становления избирательной системы района через фотографии, документы и личные истории организаторов выборов. Экспозиция охватывает период от первых демократических выборов в постсоветской России до современных электоральных процессов.

Знаковыми событиями стали встречи с воспитанниками образовательных учреждений. Так ТИК Петрозаводска №1 принимала кадетов Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского, а ТИК Петрозаводска №2 организовала встречу с воспитанниками Президентского кадетского училища. Подобные мероприятия направлены на формирование у будущих защитников Отечества понимания принципов гражданского общества и важности избирательного процесса.

Особого внимания заслуживает опыт Кондопожского и Олонецкого районов, где при поддержке территориальных и молодежных избиркомов состоялись выборы в Советы Первых. Этот проект позволил школьникам на практике познакомиться с избирательной процедурой, сформировать навыки гражданской ответственности и лидерские качества.

Торжественные церемонии награждения лучших членов участковых избирательных комиссий прошли в районах республики. Эти мероприятия имеют особое значение — они подчеркивают важность труда тех, кто обеспечивает проведение выборов на местах, часто оставаясь «за кадром» избирательного процесса.

Проводимые мероприятия накануне 19 октября — это не просто праздничные акции, а важная составляющая часть формирования гражданского общества в Республике Карелия, где каждый житель, от ребенка до взрослого, имеет возможность понять значение и механизмы демократического волеизъявления.

Подробнее – на официальной странице Избирательной комиссии Республики Карелия.