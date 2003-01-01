РЕКЛАМА
«В фильме главный герой — отец. И это неправильно»: Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»
20 октября, 16:00 Статьи
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский

17:20

Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября

17:00

Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан

16:55

Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны

16:40

Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице

16:40

Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным

16:20

Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ

16:15

Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»

16:05

Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей

15:45

Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске

15:30

Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети

15:10

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске

14:50

Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды

14:15

«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом

14:00

Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу

13:50

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании

13:38

«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже

13:20

Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

13:00

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»

12:47

В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию

12:30

Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка

12:15

За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»

12:00

Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

11:40

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

11:30

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан
Сегодня 16:55 Политика
В преддверии Дня избирательных комиссий в Республике Карелия, который отмечался 19 октября, организаторы выборов по всей республике провели серию просветительских мероприятий, выставок и образовательных программ.

фото: © ЦИК Карелии

Открытые уроки, деловые игры, творческие конкурсы и выставки охватили муниципальные районы, демонстрируя многообразие форм работы по повышению правовой культуры населения.

Активность территориальных избирательных комиссий демонстрирует системный подход к работе с разными возрастными группами. В Калевальском районе ТИК совместно с местной библиотекой организовала для детей правовую игру «Права сказочных героев». В рамках этого необычного мероприятия юные участники анализировали известные сказки с точки зрения соблюдения прав их персонажей, что позволило в доступной форме познакомить детей с основами правового сознания.

Питкярантский и Пудожский районы сделали ставку на художественное творчество. Конкурсы рисунков «Выборы будущего!» и «Выборы глазами детей» не только развивают творческие способности подрастающего поколения, но и позволяют понять, как молодые граждане воспринимают институт выборов и демократические ценности.

В Лахденпохском районе открылась выставка «Выборы: история, время и лица», представляющая хронику становления избирательной системы района через фотографии, документы и личные истории организаторов выборов. Экспозиция охватывает период от первых демократических выборов в постсоветской России до современных электоральных процессов.

Знаковыми событиями стали встречи с воспитанниками образовательных учреждений. Так ТИК Петрозаводска №1 принимала кадетов Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского, а ТИК Петрозаводска №2 организовала встречу с воспитанниками Президентского кадетского училища. Подобные мероприятия направлены на формирование у будущих защитников Отечества понимания принципов гражданского общества и важности избирательного процесса.

Особого внимания заслуживает опыт Кондопожского и Олонецкого районов, где при поддержке территориальных и молодежных избиркомов состоялись выборы в Советы Первых. Этот проект позволил школьникам на практике познакомиться с избирательной процедурой, сформировать навыки гражданской ответственности и лидерские качества.

Торжественные церемонии награждения лучших членов участковых избирательных комиссий прошли в районах республики. Эти мероприятия имеют особое значение — они подчеркивают важность труда тех, кто обеспечивает проведение выборов на местах, часто оставаясь «за кадром» избирательного процесса.

Проводимые мероприятия накануне 19 октября — это не просто праздничные акции, а важная составляющая часть формирования гражданского общества в Республике Карелия, где каждый житель, от ребенка до взрослого, имеет возможность понять значение и механизмы демократического волеизъявления.

Подробнее – на официальной странице Избирательной комиссии Республики Карелия.

 

В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский
17:20 Утраты
Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября
17:00 Погода
Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны
16:40 Общество
Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице
16:40 Медицина
