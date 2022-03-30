Организации Карелии переходят на электронный документооборот на фоне «бумажного кризиса»

Учреждения Карелии отказываются от бумажного документооборота после шокового мартовского роста цен на бумагу в магазинах.

Петрозаводский государственный университет больше не требует от студентов сдавать выпускные квалификационные работы в распечатанном виде, объясняя свое решение «цифровой трансформацией образовательного процесса». Ранее от бумажного документооборота также отошел и Петрозаводский городской совет. Парламент Петрозаводска решил переводить меньше бумаги и впредь распространять материалы в электронном виде из соображений экономии бюджетных средств.

Переход к электронному документообороту совпал с резким скачком цен на офисную бумагу, который произошел в магазинах после начала российской «спецоперации» на Украине и последовавших за этим западных санкций. Так, в середине марта прилавки с необходимым офисным расходным материалом были полупустыми, а цена за упаковку популярной бумаги «SvetoCopy» в интернет-магазине «Ozon» достигала рекордных 2,4 тыс. рублей.

В настоящее время, как выяснила «Столица на Онего», цены на офисную бумагу существенно снизились, однако случившееся ускорило процедуру перехода организаций на электронный документооборот.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».