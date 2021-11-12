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Организация в Карелии задолжала 9 миллионов рублей и лишилась недвижимости

Новости. Общество
18:20, 25 Ноября 2021
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Марат Абулхатин

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Организация в Прионежском районе прекратила деятельность, но долги остались: пришлось расплачиваться недвижимостью, находящейся в залоге.

Организация в Прионежском районе Карелии задолжала в общей сложности 9 миллионов рублей, в том числе 4 миллиона — физическому лицу. Сводное исполнительное производство оказалось на исполнении в местном отделении судебных приставов.

Сама организация — должник прекратила деятельность и денег на счетах не имела. Поэтому приставы взыскали недвижимое имущество, принадлежащую организации и находившуюся в залоге. Суд постановил оценить помещение и выставить на торги.

Однако спроса на недвижимость не было, и торги были признаны несостоявшимися. Тогда недвижимое имущество предложили взыскателю, с чем тот согласился. Теперь в суд подала организация-должник, у которой даже после передачи недвижимости остался долг перед взыскателем в размере 500 тысяч рублей. В течении полугода шли судебные разбирательства, и в октября 2021 года суд признал законность действий пристава-исполнителя. Недвижимость осталась в собственности у взыскателя.

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Комментарии

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кир
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