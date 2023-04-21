Организация выплатит вдове погибшего пешехода 1,3 млн рублей

Виновник смертельного ДТП сбил человека на автомобиле, принадлежавшем его работодателю, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Кондопожский городской суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда из-за гибели супруга.



В суде напомнили, что в ноябре 2022 года на трассе «Кола» на скорости сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Мужчина скончался на месте.



Шофера признали виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание - либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.



Во время рассмотрения гражданского дела суд установил, что виновник смертельного ДТП за рулем находился на работе, то есть, моральный ущерб должна компенсировать потерпевшей организация, в которой работает шофер.



Соответственно, компенсацию в 1,3 млн рублей суд постановил взыскать с работодателя водителя. Решение не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.