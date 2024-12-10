здоровье работа экология
реклама на сайте
Готовые квартиры с потрясающими видами на Онежское озеро доступны в новом районе «Talojarvi»
10.12.2024 16:22
Клюква под снегом: в сети поделились снимками из карельского леса
Сегодня 06:50

Администрация Петрозаводска просит местные организации о заблаговременной уплате налогов

Новости. Общество
11:00, 12 Декабря 2024
фото: © Pcess609 / Adobe Stock

Новости партнеров

Юридическим лицам необходимо уплатить налоги на доходы физических лиц до 28 декабря.

Юридическим лицам Петрозаводска необходимо до 28 декабря уплатить налог на доходы физических лиц за текущий месяц, сообщили в паблике городской администрации.

Как отметили в источнике, важно помнить о своевременном направлении в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц:

— за период с 1 декабря по 22 декабря не позднее 25 декабря;
— за период с 23 декабря по 31 декабря не позднее 28 декабря.

«Администрация Петрозаводска убедительно просит рассмотреть возможность заблаговременной уплаты до наступления указанных сроков на один-три дня», — добавили в сообществе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.12.2024, 14:25
Удивительный «зверь» повстречался фотоохотнику в чаще леса на границе Карелии
07.12.2024, 08:55
В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года
05.12.2024, 20:30
Сильно подорожавший продукт в Россию начнут поставлять из-за рубежа
06.12.2024, 15:50
Пришлось доставлять в больницу: пограничники в Карелии спасли нарушителя границы из Финляндии от обморожения
09.12.2024, 00:10
Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных с 2025 года
05.12.2024, 23:26
Вызов принят: 34-летнюю петрозаводчанку преобразили стилисты программы «Модный приговор»

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.