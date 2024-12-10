Администрация Петрозаводска просит местные организации о заблаговременной уплате налогов

Юридическим лицам необходимо уплатить налоги на доходы физических лиц до 28 декабря.

Юридическим лицам Петрозаводска необходимо до 28 декабря уплатить налог на доходы физических лиц за текущий месяц, сообщили в паблике городской администрации.

Как отметили в источнике, важно помнить о своевременном направлении в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц:

— за период с 1 декабря по 22 декабря не позднее 25 декабря;

— за период с 23 декабря по 31 декабря не позднее 28 декабря.

«Администрация Петрозаводска убедительно просит рассмотреть возможность заблаговременной уплаты до наступления указанных сроков на один-три дня», — добавили в сообществе.