«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

Тренер победителей суточного забега в Череповце Алексей Сумаков объяснил, откуда у спортсменов берутся силы на преодоление десятков километров без сна.

Для того, чтобы успешно преодолеть забег на 24 часа, необходимо регулярно восполнять силы с помощью питья и калорийной пищи, рассказал «Столице на Онего» тренер Центра спортивной подготовки Карелии Алексей Самуков.

— Бег считается энергозатратным видом деятельности человека, а для того, чтобы продолжать движение, необходимо топливо. Наш организм подобен аккумуляторной батарее, которая может заряжаться и вновь отдавать энергию. За 24 часа бега спортсмены потребляют от 10 до 14 литров жидкости и примерно столько же тысяч калорий с едой. Что-то выходит с пóтом, а что-то необходимо оставлять в туалете. Эта схема уже отработана и занимает не так много времени, — объяснил он.

По словам легкоатлета, влияние подобных нагрузок на организм человека до конца не исследовано, однако каждый такой забег становится настоящим испытанием на прочность.

— При любом сверхмарафонском беге организм работает на износ, берет в долг у себя, и чтобы сильно ему не навредить, нужно восстановиться, восполнить потраченные ресурсы, и, я думаю, что в дальнейшем он вновь тебя отблагодарит, — отметил тренер.

Соревнования по бегу на 24 часа проводятся, как правило, по кругу стадиона или на шоссе по принципу маятника, когда участники бегут в одну сторону определённую дистанцию, например, 1 километр, а затем разворачиваются и бегут обратно. Суть состязаний состоит в том, чтобы преодолеть наибольшее количество километров за отведённое время. Для того, чтобы показать высокий результат, необходимо как можно больше двигаться по дистанции и как можно меньше времени тратить на посторонние действия.

Напомним, сборная Карелии под руководством Алексея Самукова заняла первое место на Кубке России по «суточному бегу», проходившему в городе Череповце Вологодской области.

Ранее мы также писали, что петрозаводчанка Алёна Антипина, завоевавшая в этих состязаниях серебряную медаль, получила предложение руки и сердца прямо во время церемонии награждения.