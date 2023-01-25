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Органы службы занятости в Карелии ждут на работу новых специалистов

Новости. Общество
11:17, 16 Февраля 2023
фото: Управление труда и занятости Карелии

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В Кадровом центре Петрозаводска пройдет Ярмарка вакансий кадрового резерва учреждений, подведомственных Управлению труда и занятости Карелии.

В пятницу, 17 февраля, состоится Ярмарка вакансий кадрового резерва Центра занятости населения республики и Центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов. Подведомственным Управлению труда и занятости Карелии учреждениям требуются карьерный консультант, профконсультант, кадровый консультант, инспектор по кадрам, специалист по управлению персоналом, юрисконсульт, методист, специалист Студенческой биржи труда республики, а также специалисты по договорной работе и закупкам.

К участию в кадровом отборе приглашены студенты выпускных курсов ПетрГУ, Северного института Минюста России, Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. На ярмарке ждут и кандидатов, ищущих работу в сфере эффективного подбора персонала и проектирования карьеры.

Студенты, проходящие обучение по программам бакалавриата и специалитета «социальная работа», «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление», «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «психология», «образование и педагогика», смогут претендовать на трудоустройство в модернизированном кадровом центре и стать частью команды специалистов службы занятости.

На Ярмарке вакансий соискатели смогут познакомиться с условиями работы в органах службы занятости, в том числе оценить работу флагманского Кадрового Центра «Работа России». Студентов ознакомят с требованиями, предъявляемыми к специалистам, предоставят возможность пройти собеседование.

Итогом мероприятия станет приглашение, прошедших отбор участников, на стажировку на рабочем месте с полным погружением в профессиональную деятельность специалистов службы занятости на два дня.

Подведомственные учреждения готовы предоставить студентам возможность прохождения производственной практики, в том числе в муниципальных районах. На практике можно будет подготовиться к трудовой деятельности в качестве специалистов органов службы занятости на постоянной основе.

Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 25, Конференц-зал, 2 этаж.

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