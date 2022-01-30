Оргкомитет «Гипербореи» пообещал «прекрасную работу» общественного транспорта гостям фестиваля

Организаторы традиционного зимнего фестиваля «Гиперборея», который пройдет 12 февраля в Петрозаводске, призывают гостей добираться до площадки не личным, а общественным транспортом.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города представитель оргкомитета фестиваля, директор «Городского дома культуры» Владимир Прикуль.

«Лучше всего прийти на праздник своим ходом или воспользоваться общественным транспортом, который прекрасно будет работать, без изменений. Я уверен в этом», — сказал Прикуль.

По его словам, в день проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта на ул. Пушкинская на участке от ул. Титова до проспекта Ленина и на проспекте Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Пушкинская.

Власти Петрозаводска обсудят возможность организации парковки на пл. Кирова, пообещал представитель оргкомитета фестиваля.