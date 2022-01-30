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Оргкомитет «Гипербореи» пообещал «прекрасную работу» общественного транспорта гостям фестиваля

Новости. Общество
11:22, 31 Января 2022
фото: © ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕТРОЗАВОДСК / ВК

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Организаторы традиционного зимнего фестиваля «Гиперборея», который пройдет 12 февраля в Петрозаводске, призывают гостей добираться до площадки не личным, а общественным транспортом.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города представитель оргкомитета фестиваля, директор «Городского дома культуры» Владимир Прикуль.

«Лучше всего прийти на праздник своим ходом или воспользоваться общественным транспортом, который прекрасно будет работать, без изменений. Я уверен в этом», — сказал Прикуль.

По его словам, в день проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта на ул. Пушкинская на участке от ул. Титова до проспекта Ленина и на проспекте Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Пушкинская.

Власти Петрозаводска обсудят возможность организации парковки на пл. Кирова, пообещал представитель оргкомитета фестиваля.

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Комментарии

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EventVK
2022-01-31 12:32:10
Ага, и толпится поплотнее под салютом, чтоб наверняка)
Os
2022-01-31 12:12:41
Именно эту остановку задействуют?
David.
2022-01-31 11:59:24
Омикрон благодарит!
кир
2022-01-31 12:06:16
David., вот именно.
Гость
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