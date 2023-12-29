Ориентировщик из Карелии завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях

Спортсмен из Карелии взял бронзу на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию.

О том, что наш земляк взял бронзу на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, рассказали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».



В четверг, 4 января, в Алуште стартовали всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Легенды Крыма». Сразиться за победу в город-курорт прибыло 500 участников со всей России.



Как рассказала главный тренер сборной Карели по спортивному ориентированию Ирина Михалко, воспитанник спортивной школы № 2 Петрозаводска Сергей Зубов занял 3 место на дистанции кросс-лонг.



«Поздравляем! Так держать!» — написали в спортивном паблике.