Ориентировщики из Карелии завоевали 11 медалей на Чемпионате и Первенстве Северо-запада

Карельские ориентировщики блестяще выступают на Чемпионате и Первенстве СЗФО.

Как рассказали в Минспорта Карелии, на соревнования в Петрозаводск приехали сильнейшие ориентировщики из Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Коми и Санкт-Петербурга. Старты проходят на «Кургане».

В первый день сборная Карелии завоевала 11 медалей разного достоинства.

Максим Трегубов взял золото в рамках Первенства СЗФО по спортивному ориентированию в группе юношей до 15 лет.

В группе девушек до 18 лет карельские спортсменки заняли весь пьедестал: 1 место — Валерия Мокринская, 2 место — Софья Дурягина, 3 место — Ксения Ананьева. Среди юношей до 18 лет Сергей Зубов стал победителем.

Среди юниорок до 21 году (отбор на Спартакиаду молодежи России) серебряным призером стала Диана Мусатова. Среди юниоров до 21 года на высшую ступень пьедестала поднялся Денис Потапов, бронза у Семена Андреева.

Наконец, в рамках Чемпионата СЗФО в основной группе (элита) Александра Русакова завоевала золото, замкнула тройку сильнейших Надежда Холманских. Среди мужчин золото завоевал Михаил Голубев.