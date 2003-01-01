Ориентировщики из Петрозаводска устроили свадьбу на роликовых лыжах

Спортивная чета из Карелии организовала концептуальное свадебное торжество.
В Петрозаводске сочетались браком члены сборной России по спортивному ориентированию, мастера спорта Надежда Холманских и Семён Андреев, сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.
Во время свадебного торжества молодожёны организовали концептуальную фотосессию, на которой невеста позировала на роликовых лыжах.
— ЦСП искренне желает новоиспечённым супругам счастья, гармонии, крепкой любви и радости на долгие годы! Пусть рядом всегда будет поддержка и вдохновение — и в спорте, и в семейной жизни, — написали в организации.
Ранее в Петрозаводске женился карельский спринтер Андрей Лукин, его супругой стала спортсменка Елена Дрожилина.