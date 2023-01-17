Ориентировщица из Карелии завоевала золото первенства России

Надежда Холманских из Карелии взяла золото в спринте на первенстве страны по спортивному ориентированию.

Наша землячка Надежда Холманских поднялась на верхнюю ступень пьедестала на первенстве России по спортивному ориентированию в Саратове, сообщили в паблике «Центр спортивной подготовки».



Спортсменка выиграла спринтерскую гонку во второй день состязаний.



Первенство страны стартовало 21 февраля. В программу соревнований вошли три гонки и эстафета. Нашу республику представляют воспитанники спортивной школы №2.



В первый день соревнований серебро среди юниорок до 21 года завоевала Диана Мусатова.



Бронзовым призером среди юниорок до 24 лет стала сегодняшняя чемпионка - Надежда Холманских.