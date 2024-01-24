Ориентировщики Карелии взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях в Череповце

В Вологодской области проходят первенство и чемпионат СЗФО по спортивному ориентированию на лыжах.

В Череповце Надежда Холманских завоевала второе место на чемпионате Северо-Запада, Сергей Зубов стал третьим среди юношей 2007-2009 года рождения, Валерия Мокринская взяла серебро среди девушек 2007-2009 года рождения.



Анастасия Глазунова поднялась на вторую ступень пьедестала среди девочек 2010-2011 года рождения, Лилия Романенко - третье место среди девочек 2010-2011 года рождения, Андрей Военушкин - третье место среди мальчиков того же возраста.



Об этом сообщили в пресс-службе карельского Минобразования и спорта.







