890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Финляндия вернулась к вопросу о вступлении в НАТО 14
24.02.2022 09:56
Утром в Петрозаводске загорелся маршрутный автобус (ВИДЕО) 3
24.02.2022 09:19
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44

Ориентировщица из Карелии достойно выступила на чемпионате мира

Новости. Спорт
08:20, 25 Февраля 2022

Новости партнеров

Немного не хватило до бронзы: Александра Русакова заняла четвёртое место в гонке преследования на чемпионате мира по спортивному ориентированию среди студентов.

Александра Русакова представила Карелию и Россию на чемпионате мира по спортивному ориентированию среди студентов, сообщили в Минобразования и спорта республики. Соревнования проходят в эти дни в Чехии.

Девушка показала хороший результат: на дистанции спринт она заняла шестое место, а в гонке преследования стала четвёртой. До бронзовой медали нашей спортсменке не хватило совсем немного.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»