Ориентировщица из Карелии достойно выступила на чемпионате мира

Немного не хватило до бронзы: Александра Русакова заняла четвёртое место в гонке преследования на чемпионате мира по спортивному ориентированию среди студентов.

Александра Русакова представила Карелию и Россию на чемпионате мира по спортивному ориентированию среди студентов, сообщили в Минобразования и спорта республики. Соревнования проходят в эти дни в Чехии.

Девушка показала хороший результат: на дистанции спринт она заняла шестое место, а в гонке преследования стала четвёртой. До бронзовой медали нашей спортсменке не хватило совсем немного.