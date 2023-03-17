Ориентировщица из Карелии стала второй в стране по итогам зимнего сезона

Спортсменка из Петрозаводска, ориентировщица Александра Русакова стала второй по итогам зимнего соревновательного сезона в России.

В пятницу, 17 марта, мастер спорта России, воспитанница спортшколы №2 Петрозаводска Александра Русакова заняла четвертое место на чемпионате России.



Соревнования проходили в Архангельске. Карельской спортсменке немного не хватило до призового места в дисциплине «лыжная гонка-марафон», сообщили в мэрии Петрозаводска.



По итогам зимнего соревновательного сезона 2022-2023 года карельская спортсменка заняла второе место во всероссийском рейтинге спортсменов-ориентировщиков.