Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают посетить показ авторских коллекций одежды и аксессуаров.
18 октября в 16:00 в стенах развивающего пространства «Точка кипения» на проспекте Ленина, 31 в Петрозаводске состоится модный показ «Северный свет», на котором пройдёт презентация авторских коллекций одежды и аксессуаров. Об этом сообщили в орготделе проекта.
Участие в мероприятии примут 16 карельских дизайнеров. Некоторые из них выступят на шоу впервые.
— Наша цель — создать новый бренд Карелии в сфере моды и дизайна, способствовать развитию индустрии туризма, а также продвигать республику на российском и международном уровнях. Вдохновитесь креативом, станьте частью этого прекрасного события! — написали организаторы.