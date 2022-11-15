Орлан-белохвост прогулялся по берегу озера в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

Видеокамера заповедника «Костомукшский» запечатлела краснокнижную птицу на берегу озера.

В объектив видеоловушки заповедника «Костомукшский» попал орлан-белохвост.



«Да, эта краснокнижная птица тоже любит смотреть, как волны набегают на берег. Видеоловушка рассказала, что орлан-белохвост 20 минут стоял на у кромки воды, всматриваясь в даль.



И пусть на картинке солнечно и зелено, это не должно вводить вас в заблуждение. Видео снято 21 октября, температура воздуха в тот день была всего +1̊С, а вода немногим теплее, около +4 ̊С. Закаленная птица», - говорится в сообщении паблика.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что заповеднику исполнилось 39 лет.