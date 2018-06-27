Орнитолог – об агрессивных чайках в Петрозаводске: "Мы сами создаем для них благоприятную среду!"

В Петрозаводске чайка напала на 64-летнюю женщину, разбив ей голову в кровь. Карельский орнитолог Николай Лапшин рассказал о причинах такого поведения птицы.

Многих петрозаводчан шокировал случай, произошедший на днях на улице Федосовой с 64-летней женщиной. Неподалеку от БСМП чайка свила гнездо. Решив, что идущая по дорожке пенсионерка может представлять угрозу для ее потомства, птица напала на женщину, разбив ей в кровь голову. Похожий случай, как стало известно, "Столице на Онего", позднее произошел на Ключевой. Там молодому человеку, правда, повезло больше – птица его попугала, но вреда не причинила. А пройдя чуть вперед, он увидел гнездо, и понял, почему чайка так себя повела.

Случаи нападения чаек на людей мы попросили прокомментировать доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института биологии КарНЦ РАН Николая Лапшина.

"Любому животному (и человеку в том числе) свойственно защищать свое потомство. Способы защиты бывают различны. Некоторые виды у своего дома ведут себя очень осторожно и скрытно. Другие – пытаются отвести потенциального врага от своих птенцов, имитируя раненую птицу. А более сильные – дневные хищники, совы, а также вороны, чайки и поморники – могут имитировать нападение на человека и даже ударить его клювом или когтями. Что в такой ситуации можно посоветовать. Если увидел, что птица ведет себя беспокойно, то, скорее всего, тут ее дом, ее потомство, а значит, нужно поскорее покинуть этот район", - рассказал Николай Лапшин в интервью "Столице на Онего".

Никакие службы спасения, отмечает орнитолог, в подобной ситуации не помогут.

"Инстинкт защиты потомства, родительскую заботу о своих детях, выработанные столетиями, не уничтожить, даже если убить сотни и тысячи защищающих своих птенцов родителей. Надо с пониманием и толерантно уживаться с братьями нашими меньшими", - призывает он.

"Мы же сами создаем благоприятные условия для диких животных, предоставляя им доступ к пищевым отходам, засоряя природу свалками и помойками! - продолжает ученый. - Чаек в городе за последнюю пару десятилетий значительно прибавилось, это говорит о тревожной экологической ситуации. Соседство с человеком влияет и на поведение птиц, они могут проявлять агрессию по отношению к нему".

Николай Лапшин также напомнил, что запасы рыбы в водоемах уменьшаются.

"Что в охотничьей среде, что в рыбацкой – и там, и там существует браконьерство. Кормовая база чаек, которые, в принципе, питаются водными животными, преимущественно рыбой, подрывается, и они ищут себе новые кормовые условия", - говорит он.

Ученые даже собираются внести два вида чаек в Красную книгу Карелии, поскольку в естественных условиях этих птиц почти не остается. Речь идет о серебристой чайке и клуше. Про клушу Николай Васильевич говорит, что это "птица с черными крыльями, очень красивая и при этом самая "помоечная".

"На островах в Онежском и Ладожском озерах еще можно встретить небольшие колонии этих птиц, но многие предпочли населенные пункты, - отмечает он. - Я обследовал колонию на Ладожском озере, в нескольких километрах от берега – так там все завалено оберточным материалом от колбасы, чего-то там еще – с помоек, со свалок. Эти остатки пищи чайки таскают своим птенцам – у тех что-то усваивается, а что-то отрыгивается, не все переваривается, чем-то, возможно, и травятся".

Кроме того, карельский орнитолог рассказал, куда пропали скворцы и нужно ли подкармливать уток.

Полный текст интервью с ним – вот здесь.