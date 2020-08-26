Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии обнаружил большую свалку мусора в силосной траншее
26.08.2020 18:40
К началу учебного года готовы
26.08.2020 16:30
В Карелии ищут пропавшего месяц назад в лесу мужчину 1
26.08.2020 14:03
Новая автодорога с шестью светофорами появится в Петрозаводске 5
26.08.2020 15:50
Госавтоинспекция напомнила об изменении движения в районе Гимназии № 17 в Петрозаводске 4
26.08.2020 18:00

Осень – не время для болезней

Новости. Экономика
09:05, 27 Августа 2020
фото: © "Первая помощь"
Загрузка...

Позаботьтесь о себе вместе с интернет-магазином "Сделано в Карелии".

У нас есть всё, чтобы поправить ваше здоровье и подарить радость жизни – витамины для взрослых и детей, солевые лампы и ирригаторы, бережно очищающие зубки больших и маленьких. А если хворь уже вас настигла, вам помогут с ней справиться небулайзеры и ингаляторы. Ваше физическое и психологическое самочувствие точно будет на высоте!

И что особенно приятно, в интернет-магазине "Сделано в Карелии" можно сделать заказ на продукцию аптеки "Первая помощь" со скидкой 10%!  Специальное предложение действует до 31 августа.

Будьте здоровы!

Размещение информации о товарах (в том числе лекарственных средствах, биологически активных добавках, изделиях медицинского назначения) не является офертой интернет-магазина "Сделано в Карелии". По данному ассортименту пользователь сайта вправеосуществить только бронирование товара. Доставка лекарственных средств возможна по указанному пользователем адресу при условии, если пользователь относится к категории граждан, на которых распространяются нормы действующего законодательства РФ о доставке лекарственных средств на дом.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»