Осень – не время для болезней

Позаботьтесь о себе вместе с интернет-магазином "Сделано в Карелии".

У нас есть всё, чтобы поправить ваше здоровье и подарить радость жизни – витамины для взрослых и детей, солевые лампы и ирригаторы, бережно очищающие зубки больших и маленьких. А если хворь уже вас настигла, вам помогут с ней справиться небулайзеры и ингаляторы. Ваше физическое и психологическое самочувствие точно будет на высоте!

И что особенно приятно, в интернет-магазине "Сделано в Карелии" можно сделать заказ на продукцию аптеки "Первая помощь" со скидкой 10%! Специальное предложение действует до 31 августа.

Будьте здоровы!

Размещение информации о товарах (в том числе лекарственных средствах, биологически активных добавках, изделиях медицинского назначения) не является офертой интернет-магазина "Сделано в Карелии". По данному ассортименту пользователь сайта вправеосуществить только бронирование товара. Доставка лекарственных средств возможна по указанному пользователем адресу при условии, если пользователь относится к категории граждан, на которых распространяются нормы действующего законодательства РФ о доставке лекарственных средств на дом.

На правах рекламы