«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

Жителям республики осталось греться буквально несколько последних дней.

Ловить остатки летнего тепла призвали жителей Карелии специалисты местного Гидрометцентра.

Тепло продержится буквально два дня: сегодня, в пятницу, и завтра в субботу. Воздух прогреется до +26°С. Но в субботу же к границам Карелии придут дожди. А уже с воскресенья станет заметно прохладнее, ветер сменится на северо-западный.

На следующей неделе, по словам синоптиков, осень пойдет в наступление. С 18 по 23 августа погода будет неустойчивой и еще более прохладной. Прогнозируются частые кратковременные дожди, а днем температура не поднимется выше +14℃, 19℃.