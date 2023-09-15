Осенью увеличится количество автобусных рейсов из России в Финляндию

Перевозчики обещают увеличение рейсов на фоне информации о запрете въезда легковых автомобилей в ЕС.

Перевозчик ECOLINES увеличивает количество автобусных рейсов между Россией и Финляндией. Как сообщили в компании, 6 октября 2023 года начинается движение по маршруту Санкт-Петербург —Лаппеенранта. Об этом соощает «Фонтанка».

«Ежедневно в 07.30 автобус будет отправляться из Санкт-Петербурга и в 18.05 из Лаппеенранты», — уточняется в релизе.

Новость выглядит актуальной в свете последних перемен в позиции ЕС, связанных с запретом на въезд авто с российскими номерами.

«Фонтанка» писала, с полуночи 16 сентября финские таможенники обещают ловить российские машины как на границе в РФ, так и у границы с Норвегией. Потому что Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей на территорию ЕС.

Запрет распространяется на все автомобили, зарегистрированные в России, независимо от того, используются они для частных или коммерческих целей. Исключение — транспортные средства, вмещающие более 10 пассажиров.