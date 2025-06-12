В Петрозаводске на Голиковке появится освещение

До конца сентября на улице Володарского в Петрозаводске установят новое световое оборудование.

В Петрозаводске в сентябре смонтируют 500 метров новой воздушной линии, установят 11 новых оцинкованных опор и произведут монтаж 25 современных светильников. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова на одном из выездных совещаний. Мэр подтвердила, что процедуры поставки оборудования уже решаются.

В перечень входят оцинкованные опоры и двухрожковые кронштейны, предназначенные для одновременного освещения как проезжей части, так и пешеходных зон. Работы выполнят специалисты муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы».

Напомним, что на окраине Петрозаводска к концу июня появится освещение.